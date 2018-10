Arnaud Ducret : Doux baisers avec sa nouvelle compagne, danseuse de pole dance

Lors de son passage dans Quotidien (TMC) en mars dernier pour la promotion du film Les dents, pipi et au lit dans lequel il donne la réplique à Louise Bourgoin, Arnaud Ducret évoquait encore son amour pour la mère de son petit Oscar. Celui qui a récemment participé à Cap Horn sur M6 avait raconté leur rencontre dans la Star Academy en 2002. Ce n'est que dix ans plus tard qu'Arnaud Ducret et Maurine Nicot s'étaient mis en couple.