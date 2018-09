Arnaud Ducret (Cap Horn) : De rares moments avec son fils Oscar dévoilés

Jeudi 27 septembre 2018, M6 diffusait le premier numéro de Cap Horn. Mike Horn est parti à l'aventure aux Philippines avec Arnaud Ducret. Et pour l'épauler dans cette expédition, l'acteur et humoriste de 39 ans a pu compter sur ses proches. Pour preuve, en début d'émission, on a pu découvrir son fils Oscar (6 ans) en train de l'aider à préparer sa valise. Très discret concernant sa vie privée, le mari de Maurine Nicot n'a pas souhaité que le visage du garçonnet apparaisse à l'écran.

Un peu plus tard, le duo a profité d'un bon moment à la plage avant le départ. Puis, en fin d'émission, c'est un Arnaud Ducret apaisé que l'on a pu retrouver. Père et fils ont partagé un moment privilégié avant le coucher. Le beau brun a lu une histoire à Oscar puis lui a glissé un beau "je t'aime" avant de quitter sa chambre. De rares moments que les téléspectateurs ont consommé sans modération.

En mars dernier, Arnaud Ducret se confiait sur sa relation avec son fils à l'occasion de la promotion du film Les dents, pipi et au lit. Il s'est défini comme un papa "cool par nature, strict par nécessité" : "J'adore faire des choses avec mon gamin mais lorsque je dis un truc, il ne doit pas revenir dessus. Je ne vais pas le dire trois fois !" Il a ensuite évoqué leur relation "fusionnelle" ou sa culpabilité quand il est obligé de partir en tournée ou de s'absenter pour la promotion de ses films.