Arno de la Star Academy 5 : Très musclé et sexy, il est métamorphosé !

Vous souvenez-vous du jeune Arno de la Star Academy 5 sur TF1 ? Bientôt quatorze ans après son passage remarqué au château de Dammarie-les-Lys, le beau blond a beaucoup changé !

L'ex-grand ami de la gagnante Magalie Vaé, âgé de 17 ans à l'époque, n'a en effet peut-être pas fait carrière dans la chanson en France, mais il a tout de même réussi un joli parcours professionnel – notamment aux États-Unis, en Californie, où il a élu domicile et où il officie en tant que réalisateur. Mais surtout, il a beaucoup évolué physiquement.

Oubliez l'ado menu et un brin timide que l'on a connu sur la Une, Arno a semble-t-il passé de longues heures à la salle de sport afin d'augmenter le volume de ses muscles et d'entretenir son époustouflante silhouette athlétique. C'est ce que l'on peut constater à la vue des nombreuses photos de lui postées sur son compte Instagram.

Car oui, quand il ne tient pas la caméra pour ses projets professionnels (il a par exemple réalisé le dernier clip d'Anaïs Delva), Arno prend plaisir à poser lui-même et souvent dévêtu... pour notre plus grande joie. Abdos en béton et musculature dessinée, le trentenaire n'a rien à envier aux mannequins les plus en vogue du moment...

Pour rappel, en 2005, Arno Diem était le 9e candidat éliminé de sa saison de la Star Ac'. Malheureusement, durant le prime time dédié à la formation de la troupe de la tournée 2006 de la Star Academy, le jeune homme avait été évincé au profit de Magalie Vaé, Jérémy, Pascal, Ely, Émilie, Alexia, Jean-Luc Guizonne, Maud et Pierre. Toutefois, il avait pu faire quelques dates en tant que remplaçant...