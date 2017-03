Arnold Schwarzenegger regrette ses infidélités : "J'aimerais revenir en arrière"

Près de six ans après l'officialisation de sa rupture avec Maria Shriver, qui avait mis un terme à leurs 25 années de mariage après avoir appris qu'il était le père d'un fils caché, Arnold Schwarzenegger est revenu sur l'infidélité qui a fait basculer sa vie lors d'un entretien accordé au magazine Men's Journal.

Alors qu'il vient tout juste d'annoncer son départ de la tête de l'émission The Celebrity Apprentice, expliquant que le programme était beaucoup trop associé à l'image de son illustre prédécesseur devenu président des États-Unis, Donald Trump, l'ex-animateur et acteur de 69 ans a ainsi fait savoir qu'il regrettait terriblement sa liaison avec son ancienne femme de ménage, Mildred Baena, mère de son fils illégitime Joseph (19 ans).

S'il entretient aujourd'hui d'excellents rapports avec son cadet, qu'il a appris à connaître au fil des années, Arnold Schwarzenegger a néanmoins admis qu'il aurait voulu que les choses se déroulent autrement. Au sujet de sa relation adultérine avec son ancienne maîtresse, qui a causé beaucoup de tort à sa famille, il a confié qu'il y pensait "souvent". "Je peux me flageller autant que je veux, cela ne changera pas la situation. Donc la clé est de se demander comment faire pour aller de l'avant. Comment faire pour avoir une super relation avec ses enfants ? On ne peut pas revenir en arrière. Si je le pouvais, en réalité, et être Terminator, alors évidemment je remonterais dans le temps et je me dirais : 'Arnold... non.' Vous savez, c'est toujours plus facile de réfléchir lorsqu'on a pris du recul. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche", a-t-il déclaré.

En 2012, lorsqu'il assurait la promotion de ses mémoires, l'ex-gouverneur de Californie s'était exprimé pour la première fois à ce sujet, reconnaissant avoir "infligé une peine énorme" à sa femme. "Je crois que c'est la chose la plus stupide que j'aie faite durant toute notre relation. C'était terrible. J'ai infligé une peine énorme à Maria et incroyable aux enfants", avait-il déclaré à l'époque.

Joseph Baena est né à une semaine d'intervalle avec le fils benjamin d'Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver, Christopher. L'ex-couple, qui n'a toujours pas signé les papiers de son divorce, est aussi parent de Katherine (27 ans), Christina (25 ans) et Patrick (23 ans). Depuis leur rupture, ils ont respectivement refait leur vie avec Heather Milligan et Matthew Dowd.