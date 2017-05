Arthur, "le cauchemar" antisémite qui l'a poussé à s'exiler : "J'ai flippé"

Arthur a des choses à dire. Interrogé par nos confrères du magazine Technikart, l'animateur de télévision de 51 ans a profité de l'occasion pour aborder des sujets aussi touchy que le bashing à la télévision, l'antisémitisme dont il est la cible mais aussi la trace qu'il pense laisser après sa disparition.

Celui qui vient de faire son retour à la radio, sur Ouï FM - station dont il est le propriétaire depuis 2009 -, a ainsi d'abord évoqué les critiques qui le visent, notamment de la part de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. "Je réalise que Cyril est mon plus grand fan. Son obsession à parler chaque jour de moi dans son émission est presque pathologique, limite freudienne. J'en suis flatté mais il est temps qu'il comprenne que je ne suis pas son père. Tout cela m'a beaucoup amusé au début, et puis à un moment, il est passé de l'autre côté du miroir : insultes, menaces, intimidations, diffamations... Je connais bien Cyril et je sais qu'il n'aime pas le personnage qu'il est devenu", a analysé Arthur. Et de poursuivre : "Il est coincé dans ce rôle et n'a plus le choix. Ce bashing permanent à la recherche du buzz, c'est une forme inédite dans notre métier de fuite en avant... Un beau gâchis."

Quoi qu'il en soit, Arthur est habitué aux critiques... et a même vécu bien pire ! On se souvient par exemple des attaques antisémites dont il a été la cible en 2009 (il était accusé, à tort, de financer l'armée israélienne après une interview de Dieudonné relayée dans Le Monde), notamment lorsqu'il jouait son spectacle Arthur en vrai ! à travers la France. "C'était un cauchemar. Je me retrouvais à jouer dans des théâtres avec 300 mecs devant brandissant des banderoles avec des enfants ensanglantés dessus (...) L'antisémitisme, je le vivais, avant, par le courrier que je recevais. Jusque-là c'était anonyme. Mais là, c'était la première fois que je vivais l'antisémitisme physiquement", s'est-il souvenu. Et d'indiquer sur ce que ça a changé dans sa manière de vivre à l'époque : "Je ne voulais plus sortir de chez moi, j'ai commencé à flipper... C'est à partir de là que j'ai commencé à vivre à l'étranger. J'ai passé deux ans à Los Angeles en y faisant des allers-retours avant de m'installer à New York pour essayer de vendre des émissions aux Américains."

Revenu en France "depuis un an et demi", Arthur continue son bonhomme de chemin à la télévision, notamment au travers de son divertissement Vendredi, tout est permis, qui continue de plaire aux téléspectateurs de TF1. Pour autant, l'énergique quinquagénaire en couple avec Mareva Galanter (ensemble, ils ont eu une petite Manava en septembre 2015) ne se fait pas d'illusions, il ne restera sûrement pas grand-chose de lui au terme de son existence. "Je ne laisserai aucune trace, comparé à de grands artistes, romanciers ou cinéastes. Je pense que je laisserai une espèce de souvenir vague, avec un curseur pas trop précis... On dira : 'Arthur, on se marrait bien.' Ça n'ira pas plus loin...", a-t-il estimé.

Une interview captivante à retrouver en intégralité dans Technikart, actuellement en kiosques.