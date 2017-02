Cyril Hanouna répond à une question sur Arthur : "Je n'aime pas les traîtres"

Dans l'émission Touche pas à mon poste diffusée mardi 31 janvier sur C8, Cyril Hanouna a taclé Arthur et l'a qualifié de traître.

Tout a commencé avec le chroniqueur Benjamin Castaldi qui a partagé, avec une ironie certaine, un coup de coeur pour Arthur et le lancement de sa nouvelle émission, Dream Company, dans laquelle la star de TF1 fera des surprises aux téléspectateurs. "Là, vous vous dites : 'Ah plagiat de C pour nous c'est cadeau [émission présentée par Baba sur C8, NDLR]. Il faut rendre à Arthur ce qui est à Arthur. (...) En fait, il vous rend hommage. Il a fait l'émission il y a quinze ans, vous la refaite quinze ans après, elle remarche très fort, il la refait !", a-t-il déclaré avant de proposer de voir une bande-annonce en exclu du nouveau programme d'Arthur. Il s'agissait en réalité d'un magnéto de l'appel à participation de l'animateur à Dream Company, avec des images de C pour nous c'est cadeau par-dessus. Tout ça pour dire en définitive qu'Arthur a un peu copié Hanouna...

Et alors que Benjamin Castaldi a tenté de les réconcilier, la star de C8 a confié que c'était chose impossible : "Jamais. Jamais je ne me réconcilierai avec Arthur, je lui avais donné ma confiance ! Il nous a menti sur Cinq à sept avec Arthur, ... Avec moi, une erreur et c'est terminé, on passe à autre chose. C'était mon ami, je lui ai beaucoup donné, il m'a trahi, terminé. on oublie, je n'aime pas les traîtres." Voilà qui est dit !