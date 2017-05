Ashlee Simpson : Son souvenir de maman le plus gênant

Pas toujours facile, la vie de parents ! Ce n'est pas Ashlee Simpson et son mari Evan Ross qui diraient le contraire. Lors d'une récente interview pour le magazine Us Weekly, le couple marié depuis depuis trois ans a confié son souvenir le plus honteux en tant que parents. Rappelons que les deux chanteurs sont depuis 21 mois les parents de la petite Jagger.

"Il y a tellement de moments embarrassants quand on est jeunes parents. Je me souviens d'une fois en particulier où l'on s'est fâché alors qu'on devait changer la couche de Jagger à bord d'un avion. On était censé aller avec le bébé dans les toilettes, mais on s'est dit qu'on pourrait faire ça rapidement depuis notre siège. On a essayé d'être le plus discret possible mais une hôtesse est venue nous dire que les gens étaient très mécontents qu'on change la couche ici", s'est souvenue la chanteuse de 32 ans.

Consciente de son erreur, la petite soeur de Jessica Simpson a tenté de faire amende honorable. "C'était vraiment un tout petit bébé, je n'avais pas envie de devoir l'emmener dans les toilettes. C'est confiné et je ne voulais pas qu'elle tombe malade. Elle avait à peine quatre mois. Ce n'était pas une bonne idée et je le sais, c'était très embarrassant de me faire prendre la main dans le sac, mais ça n'était pas aussi fourbe que ça", a-t-elle ajouté précisant qu'elle était inquiète à l'idée de changer son bébé dans un espace rempli de germes.

Ashlee Simpson a sans doute dû connaître bien d'autres mésaventures, d'autant plus qu'elle a aussi un grand garçon du nom de Bronx (8 ans), eu avec son ex-mari le rockeur Pete Wentz. Malgré sa vie de famille bien remplie, l'interprète de Pieces Of Me n'exclut pas de reprendre bientôt sa carrière en main. La jolie blonde et le fils de l'inoubliable Diana Ross travaillent actuellement sur un album et une tournée à deux.

"On prend notre temps mais c'est incroyable, vous allez en entendre parler très bientôt", s'est enthousiasmé le couple, qui a la passion de la musique en héritage. "Bronx adore écrire des chansons et Jagger chante Moana tout le temps. Elle adore Maman Diana", a fait savoir le jeune papa de 28 ans. Ca promet pour la suite !

Coline Chavaroche