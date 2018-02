Ashley Graham : En bikini avec sa mère, les deux bombes s'éclatent

La belle histoire d'amour entre Ashley Graham et Swimsuits For All continue ! Le mannequin de 30 ans a conçu une nouvelle collection de maillots pour le site américain, dont elle porte les articles sur une campagne torride et exotique. La mère d'Ashley Graham, Linda, y figure également. Les deux femmes se sont envolées pour Agadir, au Maroc, pour réaliser la série photo et la vidéo.

Immortalisées dans le désert et dans un hammam, mère et fille Graham y exécutent un imparable numéro de charme. Un cadeau pour les admirateurs du mannequin, qui apparaît également dans les pages du magazine Sports Illustrated Swimsuit 2018.

Là encore, une vidéo du shooting d'Ashley embrase la Toile !