Ashley Graham : Molestée, insultée et menacée au couteau, son terrifiant récit

Elle s'est fièrement opposée aux diktats imposés dans l'industrie de la mode en devenant l'un des mannequins les plus en vue de la planète. A 29 ans, Ashley Graham s'apprête aujourd'hui à sortir ses mémoires, A New Model: What Confidence, Beauty, & Power Really Look Like (le 9 mai en librairies), dans lequel elle se confie en toute liberté sur son adolescence dans le Nebraska ou bien encore ses débuts dans le mannequinat. Réputée pour ses rondeurs assumées, le mannequin a aussi profité de ces pages pour évoquer de difficiles souvenirs...

A commencer par des faits traumatisants qui se sont déroulés lorsqu'elle était seulement âgée de 10 ans. Dans son récit, Ashley Graham a ainsi révélé qu'elle avait été molestée par le fils des amis de ses parents lorsqu'elle se trouvait dans la buanderie de sa maison. Son agresseur était âgé de 18 ans à l'époque, la forçant à lui toucher son pénis en érection. "J'étais effrayée et je me suis vite échappée. Ai-je fait quelque chose pour que cela arrive ?", se questionne-t-elle.

Dans son livre, celle qui a été le premier top grande taille à poser en couverture du Sports Illustrated Swimsuit Issue a aussi évoqué ses amours contrariés. Affirmant qu'elle a perdu sa virginité avec la star de football du lycée, Ashley Graham a également confié qu'elle avait déjà été quittée à cause de son poids. "Je dois rompre avec toi. Parce que tu ne veux pas coucher avec moi. Et j'ai bien peur que tu finisses aussi grosse que ma mère", lui avait déclaré son petit ami.

Mon père pensait que je n'étais pas très intelligente

Mais c'est surtout sa relation conflictuelle avec son père qui lui a causé le plus de soucis. Ashley Graham le décrit comme une âme "sombre" souvent "absente", qui pouvait souvent crier ou lui donner la fessée. Adolescente, la jeune femme était par ailleurs souvent la cible d'attaques verbales proférées par son père. "Ses insultes me faisaient plus mal que ses gifles, et mon père était un expert dans ce domaine. Il me donnait le surnom 'Duh', parce qu'il pensait que je n'étais pas très intelligente", écrit-elle, ajoutant avoir développé des "daddy issues".

Enfin, celle qui est heureuse en mariage avec le réalisateur Justin Ervin depuis 2010 a révélé qu'elle avait vécu une relation abusive avec son premier petit ami sérieux, Carlos. Elle était âgée de 19 ans, il en avait dix de plus. Dans ses mémoires, elle a ainsi décrit une scène lors de laquelle elle s'était enfermée dans la salle de bain, "terrifiée" de se faire tuer par son compagnon après qu'il l'eut poursuivie à travers l'appartement avec un couteau de boucher en main. Heureusement pour elle, Ashley Graham est parvenue à se soustraire de son emprise et mettre un terme à leur histoire. Très peu de temps après cet épisode cauchemardesque, elle rencontrait son époux. Tout est bien qui finit bien...