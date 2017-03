Ashley Graham : Mannequin irrésistible à la plage

Comme les Anges de Victoria's Secret, Ashley Graham a posé ses valises à Miami ! Le mannequin de 29 ans était venu participer à un shooting ce mardi 21 mars, mais pas pour la célèbre marque de sous-vêtements et maillots de bain américaine. Ashley a tout de même exécuté un imparable numéro de charme, en bikinis et de vêtements de plage.

La vie de top model présente de nombreux avantages, dont ceux des voyages fréquents et des shoots dans des conditions idylliques, près de l'océan et sous les palmiers d'Islamorada ou de Miami ! Ashley Graham en profite pleinement. La jolie brune avait déjà été surprise en plein exercice début mars, toujours à Miami, au cours d'une séance au look inspiré de la série Alerte à Malibu.

Quelques mois plus tôt, elle se rendait à Porto Rico avec une équipe de tournage – dont son chanceux mari, Justin Ervin, était membre – pour y réaliser la campagne de sa nouvelle collection de maillots, conçue en collaboration avec le site swimsuits for all.

Le début du printemps redonne espoir avant l'arrivée des beaux jours. Ces journées ensoleillées sont déjà là, pour l'irrésistible Ashley Graham...