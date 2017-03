Victoria's Secret : Elsa Hosk et Josephine Skriver, tandem irrésistible !

Trois mois après leur défilé parisien et quelques jours après Shanghai – où Victoria's Secret a fêté l'ouverture d'une nouvelle boutique –, les Anges de la marque américaine se sont à nouveau envolés ! Elsa Hosk et Josephine Skriver ont posé leurs ailes en Floride et rapidement participé à une énième séance photo. Les deux bombes scandinaves de 28 et 23 ans ont été surprises ce mardi 14 mars sur la plage de Miami. En sous-vêtements, Elsa et Josephine ont enchaîné les poses et régalé le photographe du shooting.

En novembre dernier, trois égéries de Victoria's Secret – Elsa Hosk, Romee Strijd et Stella Maxwell – s'étaient déjà rendues en Floride pour la réalisation d'un look book. Elsa Hosk, encore du voyage, et Josephine Skriver prennent le relais. Une autre ambassadrice de Victoria's Secret, Jasmine Tookes, les a rejointes.