Ashley Graham sensuelle et torride à califourchon sur son mari dans une piscine

Leurs vacances à Bali les ont transportés sur un nuage de bonheur. Si Ashley Graham et son compagnon Justin Ervin ne sont pas du genre à se témoigner publiquement leur amour, le mannequin plus size et le réalisateur ont fait quelques exceptions lors de leur escapade entre amis dans les Hamptons à New York.

Très amoureux, comme au premier jour après avoir vécu près de sept années ensemble, les tourtereaux se sont affichés très proches ce mercredi 6 septembre sur Instagram.

Après avoir fait part une première fois de sa "magnifique relation" avec Justin à l'occasion de leur anniversaire de mariage il y a quelques semaines, Ashley Graham a dévoilé un moment très hot à ses fans sur les réseaux sociaux.