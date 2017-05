Ashley Graham : Cambrée et totalement nue, elle enflamme la Toile !

Ashley Graham n'a que faire du regard des autres, y compris celui de l'industrie de la mode. À l'occasion d'une séance photo pour le célèbre V Magazine, le mannequin plus size a décidé de casser les codes du sexy en se dévoilant totalement nue, et ce qu'importe les critiques sur son physique trop souvent qualifié de "voluptueux".

La body activist s'est naturellement positionnée comme une gourou de l'acceptation de soi depuis quelques années déjà. Véritable symbole de la parfaite femme aux formes généreuses, Ashley Graham a décidé de jouer la carte du glamour à souhait pour cette nouvelle couverture de magazine.

En effet, le top de 29 ans a décidé de poser face à l'objectif, seins nus et à peine cachés par un débardeur résille qui laisse définitivement peu de place à notre imagination... Avec son regard qui ne semble pas vaciller et son visage à demi apparent, celle qui raconte son parcours et sa philosophie dans un livre à paraître, A New Model: What Confidence, Beauty, & Power Really Look Like (le 9 mai en librairies), est à tomber une nouvelle fois.

Dans le prochain numéro du magazine, la jeune femme, qui ne souhaite pas se plier au diktat de la minceur, parle de sa cellulite sans tabou. Et si nombreuses ont été les insultes sur son poids durant son adolescence, Miss Graham se souvient cependant que les encouragements de sa mère l'ont finalement aidée : "Je pense que j'ai touché le fond à 18 ans. J'étais dégoû­tée par mon propre corps et j'ai dit à ma mère que je rentrais à la maison." Mais désormais, c'est un tout autre message que la jeune femme décide de véhiculer aux nouvelles générations : "Avoir de la cellu­lite, ce n'est pas un problème." Bravo Ashley !