Ashley Olsen : L'amour à la plage avec Richard Sachs, son boyfriend de 58 ans

Après avoir été un temps soupçonnée de fréquenter George Condo, un artiste et peintre américain de 59 ans, Ashley Olsen file aujourd'hui le parfait amour avec un autre homme d'âge mur, le marchand d'art et financier Richard Sachs.

Depuis l'automne, la star de 30 ans et l'entrepreneur de 58 ans ne se quittent plus, multipliant les apparitions entre New York, les Hamptons ou les Antilles françaises, où le richissime businessman possède une villa. Ces derniers jours, c'est donc à Saint-Barthélemy que les tourtereaux ont été aperçus par les paparazzi lors de nombreuses promenades romantiques.

Réunis pour les fêtes de fin d'année et célébrer le Nouvel An en tête à tête, la soeur de Mary-Kate et Elizabeth et son chéri n'ont pas manqué d'attirer l'attention. Dimanche 1er janvier, c'est donc lors d'une sortie à la plage que le couple a été repéré très affectueux. Complices et amoureux, Ashley Olsen et Richard Sachs semblaient seuls au monde, se livrant à quelques accolades tandis qu'ils scrutaient l'horizon. Deux jours auparavant, le 30 décembre, c'est lors d'une virée au restaurant, accompagnés d'un groupe d'amis, qu'ils avaient été photographiés. Inséparables, ils n'avaient là encore pas manqué de se faire de nombreux câlins en public.

Avant de jeter son dévolu sur Richard Sachs, la célèbre styliste américaine avait entre autres fréquenté le réalisateur Bennett Miller (49 ans) et l'homme d'affaires millionnaire David Schulte (47 ans). Sa soeur jumelle a quant à elle épousé le businessman Olivier Sarkozy, demi-frère de Nicolas Sarkozy, lors d'une cérémonie intime organisée en 2015. Ashley sera-t-elle la prochaine soeur Olsen à se faire passer la bague au doigt ? Les paris sont lancés !