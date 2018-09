Asia Argento : Jimmy Bennett raconte son agression sexuelle à la télé

L'accusateur d'Asia Argento a brisé le silence lors d'une interview accordée dimanche 23 septembre 2018 à la télévision italienne. Jimmy Bennett, 22 ans, a choisi l'émission en direct Non è l'Arena sur LA7. L'acteur était accompagné de son avocat, Gordon Sattro. Il a raconté sa version des faits qui se sont déroulés le 9 mai 2013 dans une chambre d'hôtel de Marina Del Rey, en Californie.

Jimmy Bennett avait 17 ans à l'époque – la majorité sexuelle en Californie est de 18 ans. Il retrouve donc Asia Argento dont il est très proche depuis des années. Le jeune acteur avait interprété son fils dans son film Le Livre de Jérémie en 2004. Face caméra, Bennett raconte que "tout s'est produit très vite" : "J'ai d'abord pensé à quelque chose d'amical, à une démonstration de son affection, mais ensuite ses baisers ont été plus prolongés et j'ai compris qu'elle cherchait autre chose." Jimmy Bennet poursuit : "Elle a posé ses mains sur moi, m'a basculé sur le lit et a enlevé mon pantalon." S'en serait suivi un "rapport sexuel complet".

Le jeune homme, dont la carrière aurait souffert de cette agression, affirme avoir cédé aux avances d'Asia Argento car il avait "confiance en elle", qu'elle lui avait promis un nouveau rôle et qu'elle aurait tout simplement "abusé de son pouvoir". Il confirme également avoir demandé une compensation financière. À ses côtés, son avocat Gordon Sattro n'a pas épargné la star italienne, affirmant notamment qu'elle avait donné déjà trois versions différentes de cette histoire. Asia Argento a démenti fermement avoir couché avec Jimmy Bennett, un démenti mis à mal par la publication de ses textos échangés avec le top model Rain Dove. Textos dans lesquels elle écrit que le "gamin excité" lui a "sauté dessus".

Avertissement

Avant cette interview, l'avocat de Jimmy Bennett a reçu une lettre d'avertissement de celui d'Asia Argneto. Selon le site américain TMZ.com, qui s'est procuré le document, Mark Heller, conseillé de l'actrice, prévient son confrère que l'interview de Jimmy Bennett sera très attentivement écoutée et que chaque propos diffamatoire et chaque mensonge feront l'objet de poursuites.

La semaine dernière, Asia Argento annonçait avoir justement réclamé des "dommages et intérêts pour tromperie, fraude, coercition et diffamation" à Rose McGowan à la suite du long communiqué de presse qu'elle a publié après la révélation des accusations de Jimmy Bennett. Ce lundi 24 septembre et mardi 25, le Daily Mail doit publier l'interview exclusive que l'actrice a accordée et dans laquelle elle évoque le suicide de son compagnon Anthony Bourdain, la fin de son amitié avec Rose McGowan avec laquelle elle menait l'offensive contre le producteur Harvey Weinstein, et bien sûr Jimmy Bennett.