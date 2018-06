Astrid Nelsia succombe (encore) à la chirurgie : Ses nouvelles fesses dévoilées

En commentaires, les internautes ont rapidement donné leur avis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Astrid Nelsia a fait l'unanimité ! "Ça fait super naturel, tu es une bombe", "Trop belle comme toujours et tes nouvelles fesses te rendent encore plus jolie", "Superbe ! Quel corps harmonieux", "C'est super bien fait, joli résultat tu vas pouvoir te pavaner tout l'été avec des fesses pareilles !", peut-on ainsi lire.

En janvier dernier, la candidate de télé-réalité se livrait sur son recours à la chirurgie esthétique. "J'ai fait augmenter le volume de ma poitrine à 20 ans. J'ai fait plusieurs injections d'acide hyaluronique dans mes lèvres", lançait-elle à nos confrères de Public. Plus encore, la bombe de 21 ans révélait avoir "demandé à [son] praticien de réinjecter la graisse prélevée au niveau de [son] abdomen dans [ses] fesses". Des mois plus tard, elle dévoile enfin le résultat !