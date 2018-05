Aurélie Dotremont et la chirurgie esthétique : Sa poitrine fait sensation !

En commentaires, les internautes ont rapidement remarqué sa nouvelle poitrine. "Tu as beaucoup changé, on ne dirait pas la même personne qu'avant entre ta couleur de cheveux et tes seins", "Tu es sublime comme ça, n'en doute jamais", "Quelle beauté ! Et je suis contente pour ton opération de la poitrine si ça te permet de moins complexer", peut-on ainsi lire. D'autres sont quant à eux moins enthousiastes... "Ça y est, on ne va voir que ses seins et ses fesses maintenant qu'elle en a", "Ce n'est pas parce que tu as refait ton corps que tu dois l'exposer à chaque fois", lancent certains.

Des remarques que l'ancienne meilleure amie de Capucine Anav ne devrait pas prendre en compte. Rappelons qu'elle avait révélé en avril dernier avoir sauté le pas justement à cause des attaques dont elle était la cible. "Vos critiques perpétuelles sur mon corps m'ont poussée à me regarder dans le miroir et à voir toutes les imperfections que j'avais et j'ai malheureusement commencé à en souffrir... J'ai réfléchi et je me suis lancée", avait-elle confié.