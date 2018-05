Aurélie Dotremont fière de ses chirurgies : Elle dévoile sa nouvelle silhouette

Aurélie Dotremont était impatiente de dévoiler le résultat de ses opérations de chirurgie esthétique. Récemment, l'ancienne candidate des Anges (saison 5, en 2013, sur NRJ12) s'est envolée pour la Tunisie afin de passer sur le billard. Sur Snapchat, la jolie Belge avait révélé avoir pris dix kilos pour se faire injecter cette graisse dans les fesses. Elle a également subi une augmentation mammaire de "330 cc dans chaque sein".

Quelques jours après avoir été opérée, Aurélie Dotremont a souhaité dévoiler son nouveau corps, sur le réseau social. Aussi, a-t-elle fait une vidéo en sous-vêtements afin que ses fans ne loupent rien de sa nouvelle poitrine et son nouveau fessier rebondi. "J'en suis à deux semaines après l'intervention... là je dois attendre que tout mon corps dégonfle et que ces bleus disparaissent. (...) Dans un mois j'enlève la gaine ! J'en peux plus", a-t-elle légendé sa vidéo.

Le 2 mai 2018, Aurélie Dotremont n'a pas caché qu'elle souffrait à cause de ses opérations : "Je suis toute gonflée (...), bleue de partout et boursouflée. (...) Le moindre geste fait souffrir, mais ça reste supportable." Néanmoins, elle ne regrette pas d'avoir sauté le pas et a encouragé les femmes qui souhaitent faire de la chirurgie esthétique à faire de même.

Si l'ancienne meilleure amie de Capucine Anav l'a fait, c'est notamment à cause des nombreuses critiques sur son physique qu'elle a reçues depuis qu'elle fait de la télévision. "Vos critiques perpétuelles sur mon corps m'ont poussée à me regarder dans le miroir et à voir toutes les imperfections que j'avais et j'ai malheureusement commencé à en souffrir... J'ai réfléchi et je me suis lancée", s'est-elle justifiée sur Instagram, fin avril.

Avant cela, la candidate révélée dans L'île des vérités 2 (en 2014, sur NRJ12) s'est fait des injections à l'acide hyaluronique. Une intervention qui lui a valu de nombreuses critiques et qu'elle a vite regrettée.