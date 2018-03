Attentat du Bataclan – Le projet controversé : Ça ne sera pas "irrespectueux"

Sandrine Bonnaire revient sur le petit écran le 4 avril dans un téléfilm de France 2 qui promet d'être poignant : Bébés volés. Une oeuvre inspirée du scandale en Espagne des bébés dérobés à leurs parents biologiques durant la période franquiste pour être vendus à des familles riches. La comédienne évoque ce film avec passion dans Télé Loisirs mais elle aborde aussi un autre sujet, tout aussi brûlant : le projet sur les attentats du Bataclan.

Le 27 novembre dernier, France 2 lançait le tournage d'un téléfilm aux relents de polémique, réalisé par Marion Laine, porté par Sandrine Bonnaire, ainsi que Naidra Ayadi et Simon Akbarian. Ce soir-là raconte une histoire d'amour naissant le soir des événements tragiques du 13 novembre 2015 et plus particulièrement celui du Bataclan. Mais deux ans à peine après les attentats, le projet a surtout suscité de vives réactions de la part de téléspectateurs. Parmi ces anonymes, Claire Peltier, qui la nuit du drame a perdu son compagnon, le père de ses deux enfants. Pour elle, il "est trop tôt" et "le temps de la justice n'est même pas passé". Une pétition a rapidement été lancée, réclamant l'arrêt de la production. France 2 a alors pris la décision d'ajourner ce projet, tant que la production du téléfilm n'aurait pas consulté largement l'ensemble des associations des victimes.

L'actrice très engagée réagit alors à la controverse : "Pour l'instant, le film est en cours de réalisation. On y met beaucoup de coeur et c'est un beau projet. Il n'y a pas à avoir peur d'être irrespectueux, au contraire. C'est un film qui, à mon avis, va faire beaucoup de bien, contrairement à ce que pensent certains. On y parle de solidarité, d'entraide, de tendre la main à l'autre et je trouve que le monde dans lequel on vit en a bien besoin. Le film ne parle que de ça et c'est très beau."