Aude (L'amour est dans le pré) mère célibataire : tendre moment avec ses enfants

Aude a profité du week-end du 14 juillet 2019 pour s'offrir un moment de détente. Et elle n'était pas seule ! La candidate de L'amour est dans le pré 2018 était accompagnée de ses deux enfants pour l'occasion. Un tendre moment qu'elle a partagé sur Instagram dimanche dernier.

Les fans de l'éleveuse de vaches laitières (en Bretagne) ont donc découvert qu'elle s'était rendue à la plage hier pour profiter du beau soleil. Raphaël (5 mois, né de sa précédente relation avec Christopher) et Louanne (née d'une autre idylle) étaient aussi de la partie comme on a pu le découvrir en photo. Aude a en effet partagé un cliché sur lequel on peut découvrir les petits pieds de son fils et un autre où la fillette pose de dos tout en contemplant la mer.

L'agricultrice de 38 ans a aussi souhaité poser devant l'objectif. Elle a pris un selfie tout sourire, lunettes de soleil vissées sur le nez. "L'avantage de la Bretagne, c'est qu'il y a des plages partout. Du coup, on la choisit en fonction de ses souhaits : sable, galets, tranquillité, abritée du vent ou pas (paddle, baignade, snorkelling, planche à voile...) L'éventail est large ! Nous, c'était tranquille avec accès poussette facilité, sable et quelques rochers pour l'escalade et la pêche aux crabes. Bonne fête nationale à tous #tranquille #pausedétente avant le retour à la traite du soir #14juillet #bretagne", a-t-elle légendé sa publication.