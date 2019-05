Aude (L'amour est dans le pré) séparée après avoir accouché: sa vie "compliquée"

En participant à L'amour est dans le pré 2018 (M6), Aude pensait avoir trouvé sa moitié en la personne de Christopher. Ensemble, le couple avait même accueilli un petit Raphaël en janvier dernier... Seulement voilà, nous avons appris début mai que leur idylle appartenait au passé et qu'Aude, déjà maman d'une petite Louanne, devait désormais élever seule ses deux enfants.

Lundi 6 mai 2019, l'éleveuse a repris la parole pour évoquer son quotidien de mère célibataire. En légende d'une photo la montrant en train de porter son bébé au milieu de ses vaches, elle a écrit : "Quand balade dominicale va de paire avec 'on rentre les vaches'... Pas de temps pour les parents solo ! #Onprendlair #bonheursimple."

Quand une internaute a commenté la photo pour indiquer qu'elle ne "se remettait pas" de cette séparation (juste après la naissance de Raphaël !), Aude a répliqué : "Ça va aller ! J'ai mis deux mois à m'en remettre." Quand un autre demande si elle a été abandonnée par celui qui semblait si amoureux d'elle, elle a simplement répondu : "Certains cachent bien leur jeu."

Lors de l'annonce sur Instagram de sa séparation avec Christopher, Aude avait écrit en légende d'un cliché de trois paires de chaussures : "Il vaut mieux être seule que mal accompagnée... Gérer ma vie d'agricultrice et de maman n'est pas simple et est dorénavant encore plus compliqué". Et d'ajouter en hashtag les mots suivants : "maman solo", "déception", "mensonges", "mes enfants, ma vie".