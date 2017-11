Audiences radio : RTL au top, Europe 1 encore en baisse, France Info décolle

Ce jeudi 16 novembre 2017, Médiamétrie dévoile les audiences radio de la vague septembre-octobre 2017. Si certaines stations sont moins écoutées qu'à la rentrée dernière, d'autres réalisent leur plus belle audience... Mais lesquelles ?

RTL au top du classement

RTL est la grande gagnante de cette rentrée. En effet, la radio se classe en tête du classement Médiamétrie. Et pour cause, elle compte en moyenne 6,49 millions d'auditeurs. Un chiffre en hausse : la station a ainsi gagné 100 000 auditeurs par rapport à la rentrée précédente. Ce qui permet ainsi à RTL de réaliser sa meilleure rentrée depuis 2000. Concernant la part d'audience, la station généraliste stagne à 12,8%. Les Français semblent alors toujours autant séduits par la matinale ou encore les Grosses Têtes de Laurent Ruquier. Car, rappelons-le, RTL n'a effectué qu'un léger changement en échangeant les heures de diffusion des émissions de Jacques Pradel et le duo Thomas Hugues-Sidonie Bonnec.

France Inter stable, France Info décolle

France Inter se hisse en deuxième place du classement avec près de 6 millions d'auditeurs. La radio présente une audience en baisse puisqu'elle a perdu 64 000 fidèles depuis la rentrée dernière. Une situation qui s'expliquerait par les nombreux départs que France Inter a connus ces derniers mois. Pour rappel, en mai dernier, Patrick Cohen quittait la radio pour Europe 1. Mais malgré cette légère baisse, France Inter reste stable et signe sa deuxième meilleure audience de rentrée après 2016.

NRJ arrive quant à elle en troisième position sur le podium. La radio réunit en moyenne 5,78 millions de Français. Un chiffre en légère baisse (-12 000) par rapport à la rentrée dernière, mais en hausse comparé à la dernière vague d'avril-juin 2017. La station, qui a dû faire face au départ de Cauet ces derniers mois, enregistre sa plus faible audience de rentrée depuis... 2011.

Juste en-dessous du trio de tête se classe France Info. Bien que quatrième, la radio réalise sa meilleure audience sur la vague septembre-octobre depuis cinq ans. Elle réunit alors en moyenne 4,6 millions d'auditeurs, soit 355 000 de plus que l'an passé. Une jolie hausse qui pourrait avoir un lien avec l'arrivée de Bruce Toussaint à la matinale, remplaçant ainsi Fabienne Sintes partie sur France Inter.

Europe 1, en baisse, (presque) rattrapée par France Bleu

RMC suit France Info avec 4,2% millions de fidèles. Une progression de plus de 30 000 auditeurs sur un an, ce qui lui permet d'enregistrer sa meilleure rentrée depuis 2013... et de distancer Europe 1, à la traîne. La radio compte 3,89 millions d'habitués, soit 455 000 de moins que la rentrée 2016. Europe 1 signe alors sa pire rentrée historique. Sa nouvelle grille et les récents recrutements (Daphné Bürki, Patrick Cohen, Philippe Vandel...) ne semblent pas avoir trouvé son public.

Juste derrière Europe 1 vient France Bleu, qui réunit en moyenne 3,84 millions d'auditeurs. Une audience en hausse par rapport à l'an dernier et qui permet à la radio de réaliser sa meilleure rentrée depuis deux ans.

Skyrock et Nostalgie s'envolent, Fun Radio à la ramasse

Skyrock, en hausse sur la dernière vague, enregistre une audience similaire à la rentrée 2016 en réunissant en moyenne 3,4 millions de fidèles. Nostalgie, déjà en hausse ces derniers mois, continue de séduire et réunit 3,2 millions d'auditeurs. La radio réalise alors sa plus belle audience de rentrée depuis sept ans. Fun Radio est à la traîne avec 3,03 millions d'habitués. La station signe alors sa moins bonne rentrée depuis 2005.

Virgin Radio réunit quant à elle 2,59 millions de téléspectateurs et se classe juste devant RFM et RTL2 qui réunissent en moyenne 2,32 Français. RTL2 réalise là son pire démarrage de saison depuis treize ans. Chérie FM suit avec 2,16 millions d'auditeurs, ce qui lui permet de devancer Rire et chansons (1,67 millions de fidèles), France Culture (1,18 millions d'auditeurs) et Radio Classique (1,02 fidèles).