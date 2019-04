Audiences radio : RTL devancée par France Inter, Europe 1 poursuit sa chute

Ce jeudi 18 avril 2018, Médiamétrie a publié les audiences radio de la période janvier-mars 2019. Leader depuis 2016, RTL s'est fait devancer par France Inter.

La radio publique est écoutée par 6,3 millions d'auditeurs, elle a ainsi gagné 0,4 point d'audience cumulée par rapport à un an plus tôt, à 11,7%, dépassant RTL en recul de 0,9 point à 11,3% (soit 6,1 millions de fidèles). C'est notamment grâce à sa matinale animée par Nicolas Demorand et Léa Salamé qui rassemble 4 millions d'auditeurs. Le top 3 se termine avec NRJ qui poursuit sa baisse avec ses 5,1 millions d'auditeurs, contre 5 533 000 lors de la période avril-juin 2018.

En revanche, Franceinfo est en forme – elle gagne 0,3 point à 8,6% (4,6 millions d'auditeurs) –, tandis que RMC cède 0,2 point à 7,3% (3,9 millions d'auditeurs). Europe 1 poursuit sa chute et perd presque un point d'audience cumulée sur un an, la plus forte baisse. La station ne rassemble désormais plus que 3,2 millions de Français chaque jour et se trouve ainsi au coude-à-coude avec Nostalgie (3,198 millions d'auditeurs, soit 4,5% de part de marché) et Skyrock (3,192 millions d'auditeurs pour 3,2% de part de marché).

France Bleu, avec 6,4%, recule également de 0,7 point, tandis que France Culture poursuit son ascension (+0,6 point à 2,8%) et égale son niveau record de septembre-octobre (1,5 million d'auditeurs, soit 2,2% de part de marché).

Du côté des radios musicales, RTL2 gagne 100 000 auditeurs sur un an, rassemblant ainsi 2,5 millions de personnes, soit 2,9% de part de marché. Sa meilleure vague depuis la fin de saison 2014-2015. Quant à Virgin Radio, elle est juste derrière avec 2,4 millions de fidèles (2,4% de part de marché), à nouveau en hausse sur une vague (+50 000).

Chérie FM est encore en baisse avec ses 1,8 million d'auditeurs, soit 2,1% de part de marché.