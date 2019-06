Audrey Crespo-Mara virée d'Europe 1 : ses premiers mots après la sentence

Alors que Nikos Aliagas quitte provisoirement la station, Audrey Crespo-Mara ne rempilera pas aux commandes de l'interview politique de la matinale d'Europe 1 à la rentrée prochaine. La journaliste a annoncé la nouvelle auprès de nos confrères du Figaro, assurant avoir été mise au courant de l'information ce vendredi 28 juin 2019 au matin, après sa dernière à l'antenne.

"Ils veulent tout changer apparemment, comme chaque année. On ne peut pas dire que cette valse d'animateurs, d'intervieweurs, d'éditorialistes, soit profitable à Europe 1, analyse la femme de Thierry Ardisson. Des journalistes virés de la station, il y en a dix par an !"

Une politique qu'Audrey Crespo-Mara ne comprend pas : "Je ne pense pas que mes huit minutes d'interview politique dans une matinale de deux heures auraient pu changer quelque chose au sort d'Europe 1. C'était extrêmement compressé, un peu frustrant car le contenu n'était pas assez dense, à mon avis, aussi bien pour le journaliste, l'invité que les auditeurs." Triste constat pour celle qui a depuis deux ans assure égalmeent l'interview politique de LCI... qui dure vingt minutes.

Aujourd'hui, la présentatrice de 42 ans garde un bon souvenir de son passage sur les ondes et espère même y faire son retour. "Je n'avais jamais fait de radio. J'ai vraiment aimé ça. Je ne sais pas quand, mais ça me donne envie de recommencer", a confié Audrey Crespo-Mara, ajoutant avoir été "séduite par les équipes". "Malgré la baisse d'audiences qui dure depuis des années, elles ne lâchent rien. Performantes, dignes et généreuses. Je leur souhaite beaucoup de courage", a-t-elle poursuivi.

Si Audrey Crespo-Mara n'officiera plus sur Europe 1, les téléspectateurs pourront la retrouver tout l'été et ce dès la mi-juillet aux commandes des journaux télévisés du week-end en remplacement d'Anne-Claire Coudray sur TF1. Dès la rentrée, elle sera sur LCI dans Audrey & Co.