Aurélie Dotremont succombe à la chirurgie esthétique : "Ce n'est pas joli"

Aurélie Dotremont ne pourra plus se vanter d'être 100% naturelle !

Alors qu'elle était l'une des rares candidates à ne pas avoir cédé à l'appel de la chirurgie esthétique, la jolie Belge que l'on retrouvera à partir du 4 décembre prochain dans Les princes et les princesses de l'amour (W9) s'est fait faire... une injection dans les lèvres. Et, probablement afin d'anticiper les critiques, elle a expliqué sur Snapchat pourquoi elle avait fait ce choix.

"Je vais parler du débat du moment : mes lèvres. Oui j'ai fait des injections à l'acide hyaluronique. C'est simplement une petite piqûre ici et une petite piqûre là pour gonfler un petit peu la lèvre, pour la repulper", a confié Aurélie Dotremont. Et de poursuivre : "Ça devrait rester quatre mois, voire six. Là, c'est très gonflé, c'est pour ça que je mets un filtre, car ce n'est pas trop joli."

L'ancienne meilleure amie de Capucine Anav a ensuite précisé qu'elle devrait voir le résultat final d'ici à une semaine. Et de conclure : "J'ai toujours revendiqué le naturel et je le revendique encore mais j'avais envie d'un petit peu de changement. Je pense qu'à 27 ans, j'ai le droit de faire quelques modifications." En espérant que ce sera la seule !