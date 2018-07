Aurélie Filippetti : Sa fille, grande prématurée, se porte "comme un charme"

De 2014 à début 2017, Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg, deux anciens ministres frondeurs de François Hollande, ont vécu ensemble. De leur histoire d'amour est née une petite Jeanne, née prématurée, dont la mère donne des nouvelles dans le portrait que lui consacre Libération ce 24 juillet 2018.

À l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Aurélie Filippetti se raconte dans Libé. Elle n'a plus de mandat politique. Si elle est engagée dans le mouvement Génération.s de Benoît Hamon, l'ancienne ministre de la Culture et de la Communication se consacre à l'enseignement à Sciences-Po Paris ainsi qu'à l'ESJ Lille, une grande école de journalisme. De sa vie de famille, nous apprenons ceci : "Dans ce 5e arrondissement parisien, elle a acheté, revendu et loue désormais un 70 m². Elle y loge avec son aînée, Clara, étudiante en droit et arts, et sa petite dernière, Jeanne, 3 ans, fille d'Arnaud Montebourg. Grande prématurée, l'enfant se porte comme un charme et prépare son entrée en maternelle – 'dans le public', tient à préciser sa mère."

Un an et demi après la naissance difficile de sa fille, Aurélie Filippetti avait confié dans La Dépêche : "La prématurité surgit dans la vie des parents d'une manière totalement impromptue. On se retrouve totalement démuni. (...) Beaucoup de problèmes surgissent après la sortie d'hôpital. Et selon que l'on soit puissant ou misérable, on n'est pas tous égaux face à cette situation", affirmait l'ancienne ministre. Après la naissance de Jeanne, ses parents avaient dû attendre très patiemment qu'elle atteigne les 2 kilos avant de pouvoir la ramener à la maison. C'est une épreuve douloureuse que de quitter la maternité sans son enfant. Ça l'est aussi de frôler la mort en donnant la vie : "Ça vous change", admet Aurélie Filippetti dans Libération.

Si nos confrères de Libération lui consacrent leur fameux portrait, c'est parce qu'Aurélie Filippetti publie son troisième roman, autobiographique, intitulé Les Idéaux, chez Fayard et en librairies le 27 août 2018. "Sa fiction, assez biographique même si revue et corrigée, revient sur sa déception et y entremêle une histoire d'amour cachée entre femme de gauche et homme de droite", écrit Libé. Ce n'est donc pas un livre sur sa relation avec Arnaud Montebourg mais sur sa précédente histoire d'amour : de 2012 à 2014, Aurélie Filippetti a été la compagne de Frédéric de Saint-Sernin. Ancien député UMP et secrétaire d'État de Jean-Pierre Raffarin, il est président du Stade rennais et Aurélie Filippetti avait été photographiée à ses côtés dans les tribunes.