Aurélie Van Daelen absente du Mad Mag pour "raisons personnelles" !

Qu'arrive-t-il à Aurélie Van Daelen ?

La chroniqueuse est apparue pour la dernière fois dans le Mad Mag (NRJ12) vendredi 10 mars 2017. Une absence qui a inquiété ses fans les plus fidèles. Nombreux sont ceux qui l'o,t questionnée sur les raisons de cet éloignement. La maman de Pharell a donc pris le temps de leur répondre sur Snapchat, jeudi 23 mars.

"Je voulais aborder un petit sujet avec vous. On me demande beaucoup pourquoi on ne me voit plus dans le Mad Mag. C'est parce que je ne me sens pas hyper bien, un peu malade. Je n'ai pas envie de vous mentir, il y a des raisons personnelles aussi. C'est un peu délicat comme sujet, mais je remercie celles qui demandent après moi et qui disent que je leur manque", a confié l'ex-candidate de Secret Story.

Aurélie a ensuite précisé qu'elle était certaine que la "Mag Team" s'en sortait très bien sans elle. Et de conclure : "C'est juste que pour le moment, je ne me sens pas hyper bien. Je vous expliquerai tout en détail dans une lettre confessions publiée sur mon blog très prochainement."

Y aurait-il des tensions entre les membres de l'équipe et la jolie Belge ? Il faudra patienter pour le savoir.