Aurélie Van Daelen en larmes : Son bouleversant message sur son père mort

Il y a quatre ans, Aurélie Van Daelen vivait l'un des pires jours de sa vie. L'ancienne candidate de Secret Story a dû faire face à la mort de son papa, mort d'un cancer. Depuis, elle n'hésite pas à s'engager contre la maladie. Pour preuve, elle a participé à l'opération caritative Télévie, qui vise à récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l'enfant et chez l'adulte. Un engagement qui a fait remonter des souvenirs douloureux chez la jolie Belge.

C'est donc en larmes qu'elle est apparue en Insta Story le week-end dernier, afin de partager sa peine. "Soutenons le Télévie tous ensemble pour que de moins en moins de personnes souffrent et nous quittent à cause de cette ****** de maladie. Pour que nous soyons moins nombreux à pleurer la perte de nos proches. Il ne se passe pas une semaine sans que je fonde en larmes en pensant à mon papa. Le cancer l'a emporté et je ne m'en remets pas. Vous me voyez souvent pleine de joie mais je souffre depuis quatre ans. (...) Je terminerai en ajoutant : papa, je t'aime", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle apparaît en larmes.

Un message qui a bouleversé ses abonnés puisque la compagne d'Emilien Barbry a remercié toutes les personnes qui lui ont envoyé leur soutien. Espérons qu'aujourd'hui, Aurélie va un peu mieux.