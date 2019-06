Aurélien (Koh-Lanta 2019) : Comment sa perte de poids l'a handicapé

Sa discrétion et son côté peu stratège ont payé. Aurélien est l'un des finalistes de Koh-Lanta 2019 (ou Koh-Lanta, la guerre des chefs). Vendredi 21 juin 2019, les téléspectateurs de TF1 le verront donc affronter Cindy, Maud, Steeve et Clo. Quelques jours avant la fin de l'aventure, le cascadeur de 23 ans a fait le bilan de son aventure. Et il a admis auprès de nos confrères de TV Mag que sa perte de poids lui avait causé quelques soucis à son retour en France.

Aurélien a tout d'abord confié que le parkour, sport qu'il pratique depuis l'âge de 13 ans, ne l'a pas vraiment aidé dans Koh-Lanta : "À part les épreuves d'équilibre, je n'ai pas pu montrer l'étendue de mon apprentissage. Le parcours du combattant que je considérais comme mon épreuve s'est avéré très difficile. J'avais perdu tellement de kilos et de muscles que je n'avais plus de forces. Je ne me rendais pas compte de mes capacités." Son retour à la réalité a donc été difficile.

La raison ? Il était affaibli, difficile donc pendant un moment d'avancer professionnellement : "Ça a été très dur de reprendre le sport, je ne savais plus rien faire. En plus, on est rentré en France en plein hiver qui n'est pas la saison idéale pour faire du parkour. Aujourd'hui, ça va mieux, mais ça m'a pris deux mois. Je suis cascadeur, mon corps est mon outil de travail, donc je n'ai rien trouvé à faire les mois suivants mon retour." Avec sa petite amie Diane, ils ont donc créé un blog intitulé Prunelle du monde sur lequel ils publient des photos et vidéos de leurs aventures.