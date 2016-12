Avatar : Découvrez les images exceptionnelles du parc d'attractions

Avatar, le film de James Cameron sorti en 2009, nous a fait découvrir un monde nouveau, celui des Na'vi. Fort de son succès commercial et critique, le long métrage se transforme désormais en... parc d'attractions ! Au sein du resort de Disney World à Orlando (Floride), Pandora promet d'être une expérience impressionnante dont on peut désormais découvrir les premières images, avant l'ouverture prévue à l'été 2017. Une inauguration qui arrive quelques mois avant la sortie de la suite d'Avatar en 2018. Les opus 3, 4 et 5 sont programmés respectivement pour 2020, 2022 et 2023 pour le moment.

Notons qu'à l'origine, Avatar 2 était prévu pour 2017, mais sa sortie a été décalée en raison de la présence d'un autre mastodonte hollywoodien sur grand écran : Star Wars VIII. Dans les prochains volets d'Avatar, on retrouvera bien évidemment les deux acteurs principaux : Sam Worthington et Zoe Saldana.

Cette superproduction qui a rapporté plus de 2,7 milliards de dollars dans le monde raconte l'histoire de Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des "pilotes" humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora. Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission d'infiltration auprès des Na'vi, devenus un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie de Jake...