Avril Lavigne ose le maxi décolleté à une soirée Disney

Avril Lavigne avait également annoncé un concours sur son compte Instagram le 7 juin 2019. Elle offrait la possibilité à ses fans de concevoir la pochette de son prochain single I fell in love with the devil. Elle avait publié : "Salut ! Comme vous êtes toujours aussi artistiques et créatifs avec les photos que je partage, je voulais vous donner l'occasion de participer à la conception de ma prochaine couverture ! Je suis tellement excitée de travailler et de planifier la campagne "I fell in love with the devil".

Le concours s'est terminé le 10 juin mais la couverture n'a pas encore été dévoilée... Encore un peu de patience !