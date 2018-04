Axel Bauer en deuil : Mort de son père, un héros de guerre

Axel Bauer, chanteur, auteur-compositeur et guitariste de 56 ans, est en deuil. Son père Franck Bauer, qui fut l'une des voix de la Résistance sous l'occupation nazie et était l'ultime survivant de l'équipe de speakers français de Radio-Londres durant la Seconde Guerre mondiale, est mort vendredi 6 avril 2018. C'est son fils qui l'a annoncé à l'AFP. Il avait 99 ans.

Engagé volontaire au sein de la France libre dès juin 1940, Franck Bauer avait fait partie, de mars 1941 à avril 1943, de l'équipe de journalistes français qui, sur les ondes de la BBC au sein du programme Les Français parlent aux Français, se relayaient pour porter l'espoir durant les heures les plus sombres de l'histoire de France. Il avait à ce titre diffusé des centaines de messages codés à ceux qui luttaient contre l'occupant, et répété quelque 517 fois la fameuse phrase "Ici Londres, les Français parlent aux Français".

Mais ce n'est pas tout. Franck Bauer était aussi un passionné de musique, qui fut d'ailleurs le batteur de Django Reinhardt. C'est à lui que l'on doit le déclic de son fils pour la musique : le jour où il l'a emmené avec lui à un concert du groupe britannique The Who en 1974. Le jeune Axel, qui a tout juste 13 ans, se met tout de suite après la guitare. L'histoire veut que, plusieurs années plus tard, Roger Daltrey (des Who) reprendra sur scène le plus grand tube d'Axel Bauer, Cargo.