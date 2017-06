Ayem jugée sur son poids post-grossesse : pourquoi elle n'arrive pas à perdre

Tout au long de sa grossesse, Ayem a été la cible de critiques sur les réseaux sociaux. En cause, sa prise de poids. Et depuis la naissance de son fils, le petit Ayvin, le 7 juin 2016, les choses ne se sont pas arrangées. En effet, la jolie brune reçoit encore aujourd'hui des mots durs concernant sa silhouette de jeune maman.

Lors d'un entretien accordé à Loana pour Non Stop People, l'animatrice du Mad Mag de NRJ12 est revenue sur sa prise de poids et sur les critiques des internautes. Très heureuse et épanouie dans son rôle de maman, Ayem a expliqué que la situation n'était pas "évidente" à vivre.

On n'a pas toutes la même morphologie, les mêmes origines...

"Aujourd'hui, mon fils a 1 an et je n'ai toujours pas perdu mes kilos en trop, a-t-elle confié. Je subis encore constamment des jugements par rapport à ça." Puis, face à Loana, la compagne de Vincent Miclet a expliqué pourquoi elle avait plus de mal que d'autres à perdre ses kilos de grossesse.

"Les gens ont l'habitude des filles dans les magazines qui, au bout de deux mois, ont perdu tous leurs kilos. Après, il faut prendre plein de choses en considération : on n'a pas toutes la même morphologie, les même origines, la même génétique...", a précisé Ayem.

Et d'ajouter : "Je travaille beaucoup, j'ai un petit garçon, j'ai plein de responsabilités et, oui, je n'ai pas perdu mes kilos de tout de suite, c'est les kilos du bonheur."

En bref, la maman du petit Ayvin – qui a fêté son premier anniversaire le 7 juin – n'a "pas envie de [se] prendre la tête" avec ses détracteurs.