Ayem Nour en larmes : Son papi décédé lui passe un tendre message

Après Fabienne Carat, Enora Malagré ou encore Caroline Receveur, Ayem Nour s'est prêtée à l'exercice de l'interview médium de Télé Star. Lors d'un entretien avec le voyant Bruno, l'animatrice du Mad Mag sur NRJ12 est entrée en contact avec ses grands-parents qu'elle n'a jamais connus.

"Il y a quelqu'un qui vient de passer, c'est votre grand-père je pense (...) Il me dit 'parle-lui de la photo'", a lancé Bruno. Ayem, déconcertée, s'est alors expliquée au sujet de ce fameux cliché : "J'ai une photo de mes grands-parents... J'ai tout le temps cette photo de mes grands-parents, c'est tout ce que j'ai en fait parce que je ne les ai pas connus. J'ai beaucoup déménagé moi aussi et c'est la seule chose que je garde tout le temps". En racontant son anecdote, Ayem n'a pu s'empêcher de lâcher quelques larmes.

"Il dit qu'il met une main sainte au-dessus de vous", a poursuivi le médium Bruno. "C'est fou que vous me disiez ça, parce que c'est constamment le sentiment que j'ai. Peu importe ce qu'il se passe à chaque fois dans ma vie, même quand il y a des moments un peu compliqués, il y a toujours une solution qui vient de nulle part. C'est marrant parce que ma mère me dit tout le temps 'Tes grands-parents te protègent', et là vous me parlez de ça, c'est très troublant", a-t-elle déclaré.

"C'est déconcertant. Bruno m'a parlé de choses que personne ne sait. Il y avait tellement de détails", a conclu la maman du petit Ayvin, entre larmes et émotion.