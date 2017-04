Ayem Nour et Nabilla réconciliées ? "Je suis heureuse de l'avoir retrouvée"

Ayem Nour et Nabilla Benattia sont-elles en passe de redevenir les meilleures amies du monde ? Une séquence du Mad Mag (NRJ12) du mardi 25 avril 2017 nous a en tout cas laissé entrevoir un rapprochement entre les deux anciennes BFF devenues ennemies au fil des années.

C'est durant un "Bluff ou pas bluff ?" mené par Aymeric Bonnery que l'animatrice de 28 ans et maman du petit Ayvin a raconté que, grâce à une application vidéo, elle avait repris contact avec la petite amie de Thomas Vergara. "Elle m'a contactée là-dessus, ça nous a permis à toutes les deux de nous retrouver un petit peu", a-t-elle lâché. Et de poursuivre sur l'état de leur relation avant cet échange : "Il n'y avait pas un froid entre nous, il y avait des montagnes ! Mais maintenant voilà, on s'est un petit peu parlé, on a été très heureuses de se retrouver. Moi personnellement quand j'aime les gens, je n'arrive jamais à les désaimer, donc elle restera toujours dans mon coeur, je suis très heureuse de l'avoir retrouvée."

À la suite de ce message plein de bons sentiments, Aymeric a aussitôt demandé à sa patronne s'il était prévu que la plus grande star de télé-réalité française passe enfin par le Mad Mag. Ayem a alors lâché : "Justement, Nabilla si tu nous regardes, on t'invite à venir sur le plateau du Mad Mag pour enfin faire ces réconciliations en vrai. Voilà !"

Nabilla acceptera-t-elle de pointer le bout de son joli nez sur le plateau du talk de NRJ12 ? À suivre...

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !