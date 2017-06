Ayem Nour, jeune maman très critiquée sur son poids: "Ce milieu est impitoyable"

Lundi 12 juin, Ayem Nour (28 ans) a accepté de répondre aux questions de Loana pour Non Stop People. Interrogée sur la naissance de son petit Ayvin (1 an pile), fruit de ses amours avec l'homme d'affaires Vincent Miclet, l'animatrice du Mad Mag de NRJ12 a décidé d'évoquer les nombreuses critiques qu'elle reçoit quotidiennement à cause de sa nouvelle silhouette de maman...

"La gros­sesse a été quelque chose d'assez diffi­cile pour moi physique­ment. Je fais un métier d'image, j'ai pris du poids. J'ai subi beau­coup d'insultes, d'injures, beaucoup de méchan­ce­té et ça n'a pas été évident", a tout d'abord confié Ayem Nour face à une Loana très compréhensive. Et la jolie brune de poursuivre : "Mon fils a 1 an et je n'ai toujours pas perdu mes kilos en trop. Je subis encore constam­ment des juge­ments par rapport à ça. C'est pas évident."

Puis, lorsque Loana a fait part de son étonnement, ne comprenant pas que l'on puisse critiquer une femme devenue ronde après une grossesse, Ayem a expliqué : "Loana, tu sais comment ce milieu est impitoyable ! Les gens ont l'habitude des filles dans les magazines qui au bout de deux mois ont perdu tous leurs kilos ! On n'a pas toutes la même morphologie, les mêmes origines, la même génétique... Moi je travaille beaucoup, j'ai un petit garçon, j'ai plein de responsabilités. Oui j'ai pas perdu mes kilos tout de suite, c'est les kilos du bonheur et ils resteront là tant qu'ils seront là. Ils partiront quand ils en auront marre d'être là. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, mais c'est vrai que les gens sont très très durs là-dessus."