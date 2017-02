Aymeric Bonnery parle de la "jalousie" de Leila Ben Khalifa : Elle riposte !

Mercredi 8 février 2017, si elle a sûrement été ravie de voir Julien Castaldi (le fils aîné de Benjamin Castaldi) dans sa première chronique pour le Mad Mag de NRJ12, Leila Ben Khalifa a été à l'évidence bien moins convaincue par une prise de parole de son ex, Aymeric Bonnery, face à la belle Elsa Esnoult...

En effet, alors que la comédienne et chanteuse des Mystères de l'amour sur TMC (série dans laquelle Leila a joué brièvement en 2014) venait parler de son actualité, l'ex-participant à Secret Story 8 a tenu à faire savoir que cette dernière avait malgré elle causé des problèmes dans le couple qu'il formait alors avec Leila Ben Khalifa (gagnante de Secret Story 8). "Je vais vous dire, Elsa avait à l'époque causé beaucoup de problèmes dans notre couple, parce que voilà, j'étais venu récupérer Leila et j'avais remarqué Elsa. J'ai dit 'Elsa, elle a beaucoup de talent physique', parce que j'avais pas pu en voir plus et j'ai eu une scène de jalousie à cause de ça. Donc j'aimerais, Elsa, qu'on puisse réparer ça, que ça n'ait pas servi à rien...", a-t-il raconté avec malice.

Si Ayem Nour ne s'est pas attardée sur l'annonce d'Aymeric Bonnery (25 ans), Leila Ben Khalifa n'a pas du tout apprécié la sortie de son ex-petit ami. Sur Twitter, la bombe de 34 ans a donc pris la parole pour remettre les points sur les "i". "Raconter toujours de la merde pour faire l'intéressant, ça commence à me saouler... vraiment ! À un certain moment, il faut arrêter ! #Mytho", a-t-elle lâché sans prendre de gants. Aymeric est prévenu...

