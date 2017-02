Julien Castaldi timide dans le Mad Mag ? Benjamin Castaldi défend son fils !

Mercredi 8 février, Julien Castaldi (20 ans), fils aîné de Benjamin Castaldi, faisait ses premiers pas de chroniqueur dans le Mad Mag de NRJ12. Si le jeune homme s'est montré plutôt timide à l'antenne face à Ayem Nour, son célèbre papa ne s'inquiète pas le moins du monde pour la suite des événements...

C'est dans Touche pas à mon poste sur C8 que l'ancien animateur de Secret Story sur TF1 a été invité à prendre la parole pour évoquer la prestation de son fils après avoir vu quelques images. "Première remarque, je ne sais pas qui est le styliste mais faut qu'il arrête ! Parce que là, le t-shirt ça ne va pas du tout ! (...) Non mais je pense qu'il avait vraiment le trac, il faut qu'il trouve sa place évidemment, ça va bien se passer !", a-t-il réagi. Et de poursuivre : "C'est vrai qu'il a été élevé là-dedans, à 6 ans il était sur les plateaux de Secret Story, il a baigné complètement là-dedans. Franchement, il adore ce métier et il a envie de le faire donc s'il peut s'en sortir, tant mieux ! C'est un amour de garçon, il est très gentil." Un avis partagé par tous les chroniqueurs autour de la table.

Lors de sa première chronique dans le Mad Mag quelques heures plus tôt, Julien Castaldi avait déjà reçu le soutien de son paternel. En effet, afin de le mettre à l'aise et pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe, Ayem avait diffusé un message touchant de "Benji". "Mon fiston, je voulais te faire des gros bisous pour cette première, je sais que tu dois être un peu stressé, un peu tendu, un peu nerveux, mais je ne suis pas inquiet. Premièrement, je suis fier de toi, deuxièmement, ça va bien se passer, troisièmement, les gens avec qui tu vas travailler, la grande majorité c'est moi qui les ai fait naître. T'es entre de très bonnes mains ! Voilà, je t'aime, sois bon, on se retrouve tout à l'heure au resto pour fêter ça. Je t'embrasse fort mon fils !", lançait-il.

