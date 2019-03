Aziz Essayed (Loft Story) ultra musclé : la nouvelle vie de l'ancien candidat

C'est en 2001 qu'Aziz Essayed se fait connaitre du grand public en participant à la première télé-réalité, Loft Story. A l'époque, il a 29 ans, et se passionne pour les arts martiaux, mais son ambition est de devenir comédien. A sa sortie du Loft, sa notoriété explose et il est sollicité de toute part. "On m'a offert tout et n'importe quoi. Mais je ne veux pas faire de l'argent pour de l'argent" avait-il confié en 2013 à Ouest France.

Aziz avait même été approché par Jean-Claude Van Damme pour tourner un film aux États-Unis. Une opportunité incroyable qu'avait pourtant refusé le jeune homme : "Je veux faire mes preuves en France, dans le pays où je suis né. Van Damme m'avait proposé un tournage à Los Angeles, que j'avais gentiment décliné. Je n'avais pas envie de disparaître de mon pays. J'essaie de bâtir une carrière intelligemment" apprenait-on dans Le Plus de l'Obs en 2014.

Mais 18 ans après son passage dans l'émission culte, Abdel-Aziz de son vrai nom, a complètement changé de carrière professionnelle. Désormais, il officie en tant qu'instructeur RunCommando. C'est-à-dire qu'il participe à des courses allant de 6 à 12 km avec 24 (ou 48) obstacles tous plus difficiles les uns que les autres. Tractions, pompes, footing ou karaté font partie de sa routine quotidienne. Âgé de 46 ans, Abdel-Aziz apparaît ainsi tout en muscles à l'hygiène de vie sans doute irréprochable. Sa passion du sport et du culte du corps il partage cela avec une autre personnalité incontournable des années 2000. Il s'agit de Frank Delay, un des membres des 2Be3. Sur Instagram, ce dernier partage régulièrement leurs courses et activités sportives.