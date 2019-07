Babette de Rozières heureuse : garden party en famille et avec Catherine Jacob

Le 30 juin 2019, c'était ambiance Tahiti chez Babette de Rozières, le décalage horaire en moins. La cheffe de 72 ans propriétaire de La Case de Babette à La Maule, dans les Yvelines, a organisé une grande garden party. Bonne vivante comme son mari Claude Butin, magistrat de profession, Babette de Rozières avait tout prévu pour dépayser ses convives : couronnes de fleurs, danseuses en costumes de vahinés et spectacles.

Pour ce grand festif, Babette de Rozières a pu compter sur la présence de l'actrice Catherine Jacob, de la jolie Alix Bénézech, notamment connue pour son rôle de Dorothée dans la série médicale Nina de France 2, d'Hermine de Clermont-Tonnerre (qui a participé à La Ferme Célébrités en Afrique en 2010) ou encore d'Henri Guaino et sa femme Catherine Bachelier. La présence de l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui a récemment publié le livre Ils veulent tuer l'Occident ne devait rien au hasard. Depuis plusieurs années, Babette de Rozières est engagée politiquement auprès des Républicains.

L'ancienne cheffe star de C à vous (France 5) a également reçu plusieurs membres de sa famille, sa fille, sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants. Babette de Rozières et sa fille sont donc réconciliées. Dans son autobiographie Toujours se relever (sortie en mars dernier) – dans laquelle elle révèle par ailleurs avoir été violée à l'âge de 5 ans –, elle évoque leurs relations compliquées : "Je l'ai tellement choyée, bichonnée, chouchoutée ! Elle a été trop gâtée, eu tout trop vite. Chez moi, tout était pour elle. Quelle déception !" Dans son livre, la cheffe dit garder espoir : "Quand on fait une enfant, on ne fait pas son caractère. Elle ressemble à son père. Je souhaite qu'un jour, elle se rende compte de son erreur. Dans le livre, j'ai mis un mot qu'elle m'avait adressé. J'ai brûlé tout le reste car je ne vis pas avec des souvenirs aussi atroces. Mais je suis sûre qu'un jour, elle va venir. C'est ma fille, elle le restera toujours." Et il semblerait qu'elle ait bien fait.



À l'issue de sa garden party, Babette de Rozières a tenu à remercier ses convives d'être venus partager ce si beau moment tous ensemble. "Heureuse d'avoir accueilli mes amis à la garden ce dimanche 30 juin. Moment d'exception et fort sympathique, un grand merci à tous de m'avoir accompagnée à Tahiti sans décalage horaire", a-t-elle publié sur son compte Twitter.