Babette de Rozières et son mari Claude Butin unis pour la gastronomie

Alors qu'elle est en pleine promotion de son autobiographie intitulée Toujours se relever, dans laquelle elle se livre avec franchise sur le viol, la violence conjugale, le racisme ou ses rapports compliqués avec sa fille, la cheffe Babette de Rozières n'en oublie pas pour autant ses obligations.

Ainsi, celle qui avait quitté l'émission de France 5 C à vous pour se lancer en politique – elle avait rejoint la liste de droite en Ile-de-France, lors des élections régionales de 2015 – était présente à la signature de la Charte du parcours de la gastronomie de la région Ile-de-France. Une signature organisée à l'hémicycle Simone Veil, le nouveau nom du conseil régional en hommage à la regrettée femme politique, morte en juin dernier. Babette de Rozières, déléguée spéciale auprès de la présidente chargée de la Cité de la gastronomie, était accompagnée de son mari, le magistrat Claude Butin.

La présidente de la région, Valérie Pécresse, était aussi de la partie, tout comme le chef Yannick Alléno, le nutritionniste Jean-Michel Cohen, la comédienne Katia Tchenko et sa fille Éléonore, Hermine de Clermont-Tonnerre, l'animatrice télé Fabienne Amiach, Éric Jeunemaitre (président du comité régional du tourisme) ou encore la confrérie du brie de Meaux, la confrérie du brie de Coulommiers, Stéphane Layani (président-directeur général de la SEMMARIS, société de gestion du Marché International de Rungis)...

"La Région et le Comité régional du tourisme proposent un nouveau parcours aux touristes rassemblant les meilleures adresses du goût francilien. Ce parcours se veut une prestigieuse vitrine des trésors gastronomiques de l'Île-de-France, première région française de la gastronomie avec 17% des restaurants français et pas moins de 130 restaurants étoilés", indique le site de la région, qui donne plus de détails sur l'opération.