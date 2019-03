Babette de Rozières fâchée avec sa fille : "Quelle déception !"

Avec la sortie de son livre autobiographique, Babette de Rozières se livre comme jamais : le viol, la violence conjugale, le racisme, elle dit tout. L'ex-cheffe star de C à vous, reconvertie en conseillère régionale (en Ile-de-France, auprès des Républicains), évoque aussi sa fille, avec laquelle elle est fâchée.

Dans les pages d'Ici Paris, on apprend que sa fille Valérie (46 ans) l'a récemment assignée en justice pour un motif non dévoilé. L'occasion pour Babette de Rozières (71 ans) de faire le point sur leur relation. "Quand je tourne une page, je suis comme quelqu'un qui a lu un bouquin et qui le met dans la bibliothèque. Je l'ai tellement choyée, bichonnée, chouchoutée ! Elle a été trop gâtée, eu tout trop vite. Chez moi, tout était pour elle. Quelle déception !", dit-elle. À l'inverse de ce qu'elle a vécu dans sa propre enfance, Babette de Rozières a voulu être une mère aimante et généreuse mais, visiblement, cela n'a pas porté ses fruits...

La cheffe ajoute : "Quand on fait une enfant, on ne fait pas son caractère. Elle ressemble à son père. Je souhaite qu'un jour, elle se rende compte de son erreur. Dans le livre, j'ai mis un mot qu'elle m'avait adressé. J'ai brûlé tout le reste car je ne vis pas avec des souvenirs aussi atroces. Mais je suis sûre qu'un jour, elle va venir. C'est ma fille, elle le restera toujours."

Fâchées depuis de nombreuses années, les deux femmes n'ont plus de contact. Toutefois, Babette de Rozières, qui a depuis refait sa vie avec le magistrat Claude Butin, sait qu'elle est devenue grand-mère de deux petits-enfants qu'elle rêve de voir une fois dans sa vie. "Un jour, ils viendront tout seuls ! Moi, j'ai connu mon père à 25 ans", rappelle-t-elle.

Thomas Montet

Toujours se relever, aux éditions Orphie.