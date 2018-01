BAFTA 2018, toutes les nominations : Découvrez le film le plus cité !

Alors que le thriller Elle de Paul Verhoeven était en lice l'an dernier aux Oscars et semblait snobé des BAFTA, c'est cette année qu'il concourt dans la catégorie meilleur film étranger de la remise de prix britannique. L'actrice du film, Isabelle Huppert, ne figure toutefois pas parmi les nommées. On pourra pousser un cocorico pour le compositeur oscarisé Alexandre Desplat, dont la bande-originale de La Forme de l'eau est saluée.

La liste des nominations des BAFTA 2018

- Meilleur long-métrage

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkerque

La Forme de l'eau

Three Billboards, les panneaux de la vengeance



- Meilleur réalisateur

Denis Villeneuve (Blade Runner 2049)

Luca Guadagnino (Call Me By Your Name)

Christopher Nolan (Dunkerque)

Guillermo del Toro (La Forme de l'eau)

Martin McDonagh (Three Billboards, les panneaux de la vengeance)



- Meilleure actrice dans un premier rôle

Annette Bening (Film Stars Don't Die in Liverpool)

Frances McDormand (Three Billboards, les panneaux de la vengeance)

Margot Robbie (Moi, Tonya)

Sally Hawkins (la Forme de l'eau)

Saoirse Ronan (Lady Bird)



- Meilleur acteur dans un premier rôle

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Darkest Hour)

Jamie Bell (Film Stars Don't Die in Liverpool)

Timothée Chalamet (Call Me by Your Name)



- Meilleure actrice dans un second rôle

Allison Janney (Moi, Tonya)

Kristin Scott Thomas (Darkest Hour)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Octavia Specer (La Forme de l'eau)



- Meilleure acteur dans un second rôle

Christopher Plummer (Tout l'argent du monde)

Hugh Grant (Paddington 2)

Sam Rockwell (Three Billboards, les panneaux de la vengeance)

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Three Billboards, les panneaux de la vengeance)



- Meilleur film britannique

Darkest Hour

The Death of Stalin

God's Own Country

Lady Macbeth

Paddington 2

Three Billboards, les panneaux de la vengeance



- Meilleur premier film

The Ghoul

I am not a witch

Jawbone

Kingdom of Us

Lady Macbeth



- Meilleur film dans une langue étrangère

Elle

First they killed My Father

The Handmaiden

Loveless

The Salesman



- Meilleur documentaire

City of Ghosts

I Am Not Your Negro

Icarus

An Inconvenient Sequel

Jane



- Meilleur film d'animation

Coco

Loving Vincent

Ma vie de Courgette



- Meilleur scénario original

Get Out

Moi, Tonya

Lady Bird

La Forme de l'eau

Three Billboards, les panneaux de la vengeance



- Meilleure adaptation

Call Me By Your Name

The Death of Stalin

Film Stars Don't Die In Liverpool

Molly's Game

Paddington 2



- Meilleure musique

Blade Runner 2049, Hans Zimmer

Darkest Hour, Dario Marianelli

Dunkerque, Hans Zimmer

Phantom Thread, Jonny Greenwood

La Forme de l'eau, Alexandre Desplat



- Meilleurs costumes

La Belle et la Bête

Darkest Hour

Moi, Tonya

Phantom Thread

La Forme de l'eau



- Meilleurs maquillages et coiffures

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Moi, Tonya

Victoria & Abdul

Wonder



- Meilleur son

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La Forme de l'eau

Star Wars : Les Derniers Jedi



- Meilleurs effets visuels

Blade Runner 2049

Dunkerque

La Forme de l'eau

Star Wars : Les Derniers Jedi

La Planète des singes : Suprématie



- Meilleur court-métrage d'animation britannique

Have Heart

Mamoon

Poles Apart



- Meilleur court-métrage britannique

Aamir

Cowboy Dave

A Drowning Man

Work

Wren Boy



- Prix du public de l'étoile montante

Daniel Kaluuya

Florence Pugh

Josh o'Connor

Tessa Thompson

Timothée Chalamet