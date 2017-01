Baptiste Lecaplain et sa sexualité tardive : "J'ai été puceau jusqu'à 23 ans"

En tournée dans toute la France après avoir triomphé à l'Olympia, Baptiste Lecaplain a donné cette semaine un nouvel entretien au magazine L'Obs pour parler des "dix choses à savoir" sur lui. Questionné sur son parcours et sur son enfance, l'humoriste de 31 ans a également admis pêle-mêle qu'il n'arrivait pas à "s'intéresser à la vie politique", que ce qu'il trouvait de plus vulgaire était "une fille qui boit une bière assise par terre les jambes écartées", avant d'évoquer la raison pour laquelle il a souffert de bégaiement lors de son enfance.

"Je suis allé voir une psy. En fait, j'ai eu un trauma après la mort de mon grand-père. Il avait un fusil de chasse sous son lit après s'être fait voler un camion. Après ses obsèques, en rentrant à la maison, je suis retourné dans sa chambre et je n'ai pas trouvé l'arme sous le lit. Je me suis fait un micmac en pensant que c'était ma grand-mère qui l'avait tué !", a-t-il confié.

Lancé, celui qui est le papa complètement "gaga" d'une petite Thelma aujourd'hui âgée de 2 ans, est également revenu sur sa sexualité tardive. "J'ai été puceau jusqu'à 23 ans. J'étais très timide avec les filles et maladroit. Je ne savais pas comment m'y prendre : je n'étais pas un mâle dominant, quoi ! De toute façon, je ne véhicule pas une image de 'sexy boy' sur scène. Il y a plus sexy quand même que de faire une taupe qui sort d'un trou de mini-golf", a-t-il conclu avec humour.