Barbara (Secret Story 11), bientôt candidate dans "Un dîner presque parfait" !

Les fans de Barbara de Secret Story 11 (NT1) vont être ravis.

En effet, comme l'a révélé Linda des Anges 6 (NRJ12) – également vue dans Qui veut épouser mon fils ? 2 en 2010 sur TF1 –, la bombe de 27 ans a tourné des épisodes de l'émission culinaire Un dîner presque parfait (W9) en sa compagnie il y a quelques mois, soit bien avant son entrée dans la Maison des Secrets.

"Et me voilà avec Barbara Opsomer pendant le tournage d'Un dîner presque parfait qui va arriver bientôt !! Une fille sans histoires et respect à elle !", a en effet commenté Linda fin septembre en commentaire d'une photo d'elle et la Secrétiste qui n'a pas froid aux yeux.

"On comprend mieux pourquoi tu défends ses moindres faits et gestes", "Ne me dites pas qu'on va revoir Barbara encore à la télé ! Dégoûtée", "Merci de rétablir la vérité, ça se voit que cette fille est gentille", ont commenté les internautes après cette révélation.

Si Barbara a été contactée par la production d'Un dîner presque parfait avant même le début de Secret Story, c'est grâce à son passage remarqué dans L'île de la Tentation en 2010 sur Virgin 17 (aujourd'hui CStar) mais aussi grâce à sa carrière naissante de chanteuse.