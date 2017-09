Secret Story 11 : Barbara insultée pour s'être montrée topless devant Alain !

Lors de la quotidienne du 27 septembre 2017 de Secret Story 11 sur NT1, Barbara n'a pas hésité à se changer devant le bel Alain afin de l'émoustiller, les deux jeunes gens étant plus ou moins dans un jeu de séduction depuis le début de l'aventure. Si la séquence – plutôt cocasse – n'avait rien de bien choquant, de nombreux internautes ont vivement critiqué la jeune femme pour son comportement jugé trop léger...

Face à cette levée de boucliers un poil rétrograde (voire carrément sexiste ?), l'animateur Christophe Beaugrand en personne a tenu à défendre la candidate de 27 ans qui a subi un flot d'insultes sur les réseaux sociaux : "Excusez-moi, mais une fille a le droit d'être séductrice !! Pourquoi il n'y a que les garçons qui auraient le droit ??"

De leur côté, les proches de la jolie Barbara ont utilisé son compte Twitter pour prendre la parole. "J'ai l'impression que vous ne vous rappelez pas des premières saisons de Secret Story où les habitants prenaient leur douche entre eux, nus. De plus, Barbara demande à Alain de sortir de la pièce. Chose qu'il ne fait pas. (...) Dans tous les cas, ils vivent en communauté. Croyez-moi que tout le monde s'est vu à poil. Mais bon, quand on a besoin d'audience... Bref. On aurait pu voir un topless de Tanya. Et encore, il n'y aurait rien eu de choquant à ça. C'est la vie de tous les jours !", pouvait-on lire.

