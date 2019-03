Bastien (12 Coups) se livre : Ce qu'il va faire de ses gains, sa perte de poids...

Ce mercredi 13 mars 2019, Benoît a passé la barre des 300 000 euros (302 833 euros plus exactement) dans Les 12 Coups de midi sur TF1. Et le professeur d'histoire-géographie âgé de 39 ans qui a remporté deux Étoiles mystérieuses sait déjà ce qu'il compte faire de ses gains.

Interviewé par Femme Actuelle, le candidat a confié : "J'aimerais faire un tour du monde des 'bouts du monde' dans des endroits calmes et tranquilles. J'adorerais aussi aller en Islande ou faire de la randonnée au Canada. Et si je devais faire une folie, ça serait d'acheter un lit salle de cinéma ! Mais je ne suis pas un flambeur." En attendant, Benoît poursuit son ascension dans le jeu télévisé animé par Jean-Luc Reichmann. Et il n'a pas caché que depuis qu'il a découvert sa deuxième Etoile mystérieuse, il a développé des petites habitudes : "Oui ! Plus on fait d'émissions et plus on devient superstitieux. J'ai une pièce de 50 centimes dans ma poche. Je l'avais quand j'ai remporté ma deuxième étoile mystérieuse et fait pas mal de coups de maîtres. Depuis, je ne la quitte plus. Je place toujours mon étoile à gauche et mon mug à droite sur le pupitre. Et je ne mets plus du tout mes baskets noires, c'est avec elle que j'ai vécu des duels difficiles."

Si l'ancien Maître de midi Christian Quesada avait révélé avoir pris 7 kilos durant son aventure, Benoît a admis que sa participation a eu l'effet inverse sur lui : "J'ai perdu 5 kilos, tout en mangeant normalement. Mais cette compétition, c'est un peu comme un marathon. Ça demande beaucoup d'efforts.". Pour rappel, il est candidat depuis le 18 janvier dernier.