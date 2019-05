Beatrice Borromeo : Somptueuse pour applaudir avec Eva Longoria Alberta Ferretti

Si elle a choisi la voie du journalisme engagé plutôt que celle du mannequinat qui lui tendait les bras, Beatrice Borromeo n'en a pas moins pour autant de solides liens avec l'univers de la mode et de belles amitiés avec certaines des personnalités italiennes qui y gravitent.

Belle-soeur de la styliste Marta Ferri, qui est depuis 2012 la femme de son frère Carlo Ludovico et a tout juste un an de plus qu'elle, Beatrice n'a ainsi pas manqué, samedi 18 mai 2019 à Monaco, le défilé de présentation de la collection Croisière 2020 d'Alberta Ferretti. Invitée d'honneur de la Fashion Week de Monte-Carlo, qui lui décernait la veille le prix Made-in-Italy Fashion Award en reconnaissance de sa carrière, la couturière italienne de 68 ans a investi le Yacht Club de la principauté pour dévoiler des créations rendant gloire au chic des années 1970. Le top model Elsa Hosk, Ange de la marque de lingerie Victoria's Secret, a foulé la première le podium monégasque et contribué avec allure, aussi bien en robe de soirée à sequins façon sirène qu'en ensemble décontracté en daim bleu marine à oeillets dorés, à faire découvrir cette collection pleine de vitalité, entre glamour coloré et casual étudié.

Au premier rang, Beatrice Borromeo, présente avec son mari Pierre Casiraghi et la jeune soeur de celui-ci, la princesse Alexandra de Hanovre, avait pour voisine Eva Longoria, vêtue d'un smoking blanc au décolleté plongeant très audacieux, dans la droite ligne de la tenue qu'elle portait pour la soirée du biopic Rocketman. C'est dans une spectaculaire robe en satin rose signée Alberta Ferretti que l'ex-star de la série Desperate Housewives avait précédemment fait sensation au Festival de Cannes, lors de la montée des marches inaugurale le 14 mai (pour la projection de The Dead Don't Die) ; et l'égérie L'Oréal s'est fait un plaisir, profitant de son séjour prolongé sur la Croisette, de venir soutenir à Monaco la couturière italienne à l'occasion du défilé de sa collection Croisière. Un défilé auquel ont également assisté d'illustres résidents monégasques, à l'image de Victoria Silvstedt et du prince Charles et de la princesse Camilla de Bourbon-Deux-Siciles, avec leurs filles Maria Carolina et Maria Chiara. Annabelle Belmondo, petite-fille de Jean-Paul, était aussi présente parmi le public, elle qui s'est déjà signalée par ses talents de top – en 2016, elle avait notamment défilé à Paris pour Berluti, marque italienne... pour laquelle Pierre Casiraghi a joué les mannequins !