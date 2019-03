Beatrice d'York et son compagnon, amoureux : Sortie remarquée dans un club privé

Début mars, Beatrice d'York et le richissime homme d'affaires Edoardo Mapelli Mozzi officialisaient leur relation lors du très prestigieux grand gala de la National Portrait Gallery. The Sun apprenait que la petite fille de la reine Elizabeth II avait craqué pour cet homme divorcé, et déjà papa de deux enfants, en septembre 2018. Depuis, ils enchaînent les sorties publiques, où ils apparaissent très proches. Dernière en date : jeudi 28 mars 2019, où ils ont été aperçus en sortant du club (très) privé Annabel's, à Londres.

Beatrice d'York, 30 ans, et Edoardo Mapelli Mozzi, 34 ans, ont été photographiés dans un taxi, qui les attendait à la sortie de cette boîte de nuit. Un lieu de toute beauté et des plus adéquats pour un rendez-vous galant, réservé à une élite londonienne. Il faut une carte de membre pour pouvoir espérer passer la porte d'entrée du Annabel's. Naturellement, l'usage des téléphones portables est interdit, et le dress code est très strict : interdiction de porter des jeans, des baskets et les hommes ont l'obligation de porter une veste à l'intérieur du club après 18h. Un lieu où les amoureux devraient donc se sentir comme chez eux.

Beatrice d'York, la fille aînée de Sarah Ferguson et du prince Andrew d'York, et Edoardo Mapelli Mozzi songeraient déjà au mariage. "Ils sont partis en vacances ensemble et Beatrice l'a présenté à Fergie [Sarah Ferguson, NDLR] et son papa. Ils vont très vite et ce ne serait pas une surprise qu'ils soient fiancés dans un court laps de temps. Ils pourraient même se marier en 2019, il en a déjà été question auprès de leurs amis. Tout le monde est heureux que Bea soit si heureuse en ce moment", déclarait une source proche du couple au Sun.