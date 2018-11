70 ans du prince Charles : Kate et Meghan étincelantes, Elizabeth II émouvante

Près de six mois après les prémices des célébrations, ça y est : le prince Charles a officiellement passé le cap des 70 ans, mercredi 14 novembre 2018, et a été célébré par les siens comme il se doit à l'occasion d'un dîner de fête au palais de Buckingham, en privé.

Dans le ballet des voitures acheminant les illustres convives au fief londonien de la reine Elizabeth II, il a été possible d'apercevoir fugacement, outre Charles et son épouse la duchesse Camilla (dans une robe bleue de son styliste attitré, Bruce Oldfield), les membres de la famille royale britannique : le prince William et la duchesse Catherine de Cambridge (dont on devinait l'étonnante robe rose asymétrique et parée de boucles d'oreilles roses également qu'elle avait portées en 2017 lors des BAFTA Awards), après leur déplacement dans le South Yorkshire le jour même, étaient naturellement de la partie, tout comme le prince Harry, au volant de son Audi, et la duchesse Meghan de Sussex, étincelante à ses côtés avec les pendants d'oreilles en diamants qu'on avait pu remarquer le mois dernier lors de leur visite dans les îles Fidji. A noter que les futurs parents d'un premier enfant avaient participé la veille, en secret, à un dîner de bienfaisance au palais de Kensington au profit de l'association Afrikan Parks, selon des images révélées aujourd'hui par le Daily Mail.

La princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward, frères et soeur du prince Charles, les jeunes mariés Eugenie d'York et Jack Brooksbank, la princesse Beatrice, soeur de la précédente, Zara et Mike Tindall, le prince et la princesse Michael de Kent ou encore le prince Edward, duc de Kent, et sa femme la duchesse Katharine avaient tous répondu à l'invitation. Du côté des amis des familles royales étrangères, le prince héritier Frederik et la princesse Mary de Danemark avaient bien fait le déplacement, comme annoncé, à l'instar du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique, de la reine Rania de Jordanie, de la princesse Beatrix des Pays-Bas, du roi Juan Carlos Ier d'Espagne ainsi que la reine Sofia (arrivée séparément avec sa soeur la princesse Irene), du prince Albert II de Monaco, du roi Harald V et de la reine Sonja de Norvège, du roi Siméon II de Bulgarie et de la reine Margarita, du prince Nikolaos et de la princesse Tatiana de Grèce et du grand-duc Henri de Luxembourg, venu avec la grande-duchesse Maria Teresa.

Elizabeth II ou la fierté d'une mère : "À toi, Charles."

La reine Elizabeth II n'a pas manqué de lancer les festivités en portant un toast à la santé de son fils aîné, un roi d'Angleterre en puissance qui attend son heure : "C'est un privilège pour n'importe quelle mère que d'être en mesure de porter un toast pour le 70e anniversaire de son fils, a-t-elle déclaré. Cela veut dire qu'on a vécu assez longtemps pour voir son enfant grandir. C'est un peu, pour utiliser une analogie qui, j'en suis sûre, trouvera grâce à vos yeux, comme planter un arbre et le regarder grandir." Effectivement, la monarque a bien choisi cette image, à dessein, Charles étant passionné par la protection de l'environnement et par la nature en elle-même – il a d'ailleurs planté, suivant cette même symbolique, tout un bosquet pour la naissance de l'aîné de ses petits-enfants, le prince George de Cambridge.

"Ma mère m'a vue avoir 70 ans, a poursuivi la souveraine. Et on a pu l'entendre dire que 70, c'est précisément l'âge où le nombre de bougies sur le gâteau finit par surpasser la quantité de souffle qu'on a pour les éteindre. Au cours des 70 années qu'il a vécues, Philip et moi-même avons vu Charles devenir un expert de la protection de l'environnement et des arts [un aspect souligné par une initiative qui vient d'être lancée avec Google Arts & Culture, NDLR], un grand leader philanthropique, un héritier du trône dévoué et respecté, qui soutient la comparaison avec n'importe quel autre dans l'Histoire, et un père merveilleux. Et plus que tout, avec le soutien de sa femme Camilla, il est lui-même, passionné et créatif. Alors je porte ce toast pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon fils, à tous points de vue un 'duchy original' [une référence chargée d'humour à la marque de produits alimentaires bio que Charles avait créée en 1990, NDLR]. À toi, Charles. Au prince de Galles."